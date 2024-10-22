В Тазовском установили двойной рекорд по метанию тынзяна на хорей

Сразу два первых места Кубка ЯНАО по северному многоборью завоевали спортсмены: Юрий Лаптандер из Приуральского района и Сергей Лаптандер из Ямальского района сделали по 444 точных попадания тынзяна на хорей.
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