Аналитик Эскобар заявил, что саммит БРИКС станет началом становления многополярного мира

На саммите БРИКС в Казани, который проходит с 22 по 24 октября, журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что говорить о полном становлении многополярного мира пока рано, но этот саммит может стать его началом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии