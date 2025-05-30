Юрист Хаминский: организаторов концерта Киркорова в Петербурге могут оштрафовать

Выступление состоялось в «Октябрьском» Юрист Александр Хаминский утверждает, что концертную площадку, где проходил концерт Филиппа Киркорова, в ходе которого он получил ожог, могут оштрафовать, пишет РИА Новости.
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