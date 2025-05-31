Этот японский аэропорт не потерял ни одного чемодана за 30 лет. Смотрим, в чем их секрет

Для большинства туристов путешествие начинается с утомительных и не всегда приятных моментов: поиск свободного места на дорогой парковке, длинные очереди на регистрацию и досмотр, ожидание багажа, а также вынужденные траты в ресторанах, где цены зачастую завышены.