Этот японский аэропорт не потерял ни одного чемодана за 30 лет. Смотрим, в чем их секрет

Для большинства туристов путешествие начинается с утомительных и не всегда приятных моментов: поиск свободного места на дорогой парковке, длинные очереди на регистрацию и досмотр, ожидание багажа, а также вынужденные траты в ресторанах, где цены зачастую завышены.
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