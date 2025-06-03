"К атакам БПЛА добавили человека-камикадзе": Русский солдат на закрытом семинаре задал вопрос. Плана на случай мощного взрыва не было?

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Алексей Тан
Обратите ВНИМАНИЕ, на ДВА флага на фото... в верхнем правом углу!.
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3 час.
Владимир Красноперов
При Сталине были,Жуков,Рокоссовский,Конев,Говоров,Мерецков и много других талантливых военных начальников.Поэтому и победили в Великой Отечественной войне.Путин хороший руководитель страны,а вот военных талантов нет.Поэтому и такой бардак в СВО.Раслабились военные,от мирной жизни.Они ведь идут в армию не служить Родине,а зарабтывать.А многие и воруют много,потому,что никакого контроля над ними нет.
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3 час.
Алексей Тан
При сталине (до Жукова и Конева)... ПРОИГРАЛИ НАЧАЛО ВОЙНЫ!... и искусственно СДАЛИ в плен... первые миллионы... солдат и населения... Сталин ОСОЗНАННО, безоружную армию Власова... бросил на смерть!... После победы под Москвой (Жуков.)... Сталин настоял!!  на преждевременном наступлении... и ИТОГЕ ПРОИГРАЛ... И немцы прошли до ВОЛГИ и битва за Волгоград (Царицын)... И после его &quot;гениальных&quot; приказов... его ФАКТИЧЕСКИ отстранили... от руководства армией (управления войсками).
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2 час.
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