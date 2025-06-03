"К атакам БПЛА добавили человека-камикадзе": Русский солдат на закрытом семинаре задал вопрос. Плана на случай мощного взрыва не было?

Алексей Тан Обратите ВНИМАНИЕ, на ДВА флага на фото... в верхнем правом углу!.

Владимир Красноперов При Сталине были,Жуков,Рокоссовский,Конев,Говоров,Мерецков и много других талантливых военных начальников.Поэтому и победили в Великой Отечественной войне.Путин хороший руководитель страны,а вот военных талантов нет.Поэтому и такой бардак в СВО.Раслабились военные,от мирной жизни.Они ведь идут в армию не служить Родине,а зарабтывать.А многие и воруют много,потому,что никакого контроля над ними нет.