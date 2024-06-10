Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.
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