Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.