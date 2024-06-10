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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Страх потерять свободу заставил жителя Славгорода трудоустроиться

Мужчина был обязан ежемесячно отправлять половину своих доходов на содержание троих детей, но он все время отказывался это делать В Славгороде злостный неплательщик алиментов после замены исправительных работ реальным лишением свободы официально трудоустроился и начал выплачивать алименты, сообщили в ФССП Алтайского края.

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