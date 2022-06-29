Сотрудники МВД по Кабардино-Балкарской Республике организовали экскурсию для подростков, отдыхающих в профильной смене «Лидер»

Экскурсия состоялась в рамках памятных мероприятий, посвященных 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

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