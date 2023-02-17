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Жену военкома, проходящего по делу экс-игроков «Салавата» и «Уфы», приговорили к 3 годам условно за посредничество во взятке за освобождение от службы в армии

Озвучен приговор жене военкома за помощь уклонистам от армии в Уфе. Как сообщает телеканал 360°, Калининский районный суд Уфы приговорил Анжелику Выропаеву, жену начальника военкомата, к трем годам условного заключения по делу о посредничестве во взятке за освобождение от службы в армии.

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