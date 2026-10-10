Сказка для чтения детям 5-6 лет на ночь: Мышка в кроссовках

Знаете, почему мышки всегда опаздывают к крошкам? Потому что они не умеют выбирать правильную обувь. История о мышонке Пике, который нашел способ бегать быстрее ветра, но понял, что самые важные вещи в жизни нужно делать не спешаЗнаете, почему мышки всегда опаздывают к крошкам? Потому что они не умеют выбирать правильную обувь.
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