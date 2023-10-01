Карабах восстал в 1988 году против мирного советского абсолютно интернационального Азербайджана, где был культ дружбы народов как и везде в СССР

«35 лет взаимной ненависти сформировали страх перед Азербайджаном». Почему карабахские армяне покидают свои дома? Пресс-cлужба армянского правительства сообщила, что более 84 тысяч вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на утро пятницы.
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