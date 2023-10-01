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Карабах восстал в 1988 году против мирного советского абсолютно интернационального Азербайджана, где был культ дружбы народов как и везде в СССР

Карабах восстал в 1988 году против мирного советского абсолютно интернационального Азербайджана, где был культ дружбы народов как и везде в СССР

«35 лет взаимной ненависти сформировали страх перед Азербайджаном». Почему карабахские армяне покидают свои дома? Пресс-cлужба армянского правительства сообщила, что более 84 тысяч вынужденных переселенцев переехали из Нагорного Карабаха в Армению по состоянию на утро пятницы.

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Комментарии
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W
Walery
Тупой предатель Пашинян упустил время как вариант  Карабах - Азербайджану обменять на Нахичевань - Армении. Вариант можно было решать мирными методами.
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1 час.
Александр Петров
Гослото -Русское лото прихватизировать, чтоб только армяне по миллиарду выигрывали..
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41 мин.
Александр Петров
Краснодарский край там будет &quot;Армянская республика,&quot; армяне объединились в &quot;Союз армян в России&quot; все к этому идёт диаспора проголосует ЗА! и начнется армянский дунт!
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37 мин.

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