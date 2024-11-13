СМИ сообщили, что Роскомнадзор направил Twitch ряд требований Роскомнадзор нап...

СМИ сообщили, что Роскомнадзор направил Twitch ряд требованийРоскомнадзор направил администрации Twitch требования о необходимости удаления с площадки недостоверной информации и контента, связанного с запрещёнными веществами.
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