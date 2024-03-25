Рогов сообщил о поражении крупного склада ВСУ в Одессе

В результате ракетного удара ВС РФ по Одессе 25 марта были поражены санаторий сотрудников СБУ и крупный склад боеприпасов украинских войск, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
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