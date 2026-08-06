В Совфеде обсудили вовлечение регионального и муниципального имущества в оборот

В Совете Федерации обсудили проблемы реализации неиспользуемого регионального и муниципального имущества: за четыре месяца вовлечены в оборот более 5,5 тысяч объектов, но остаются сложности с финансированием и спросом на объекты.
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