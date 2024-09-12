«Начинается совсем другая война, Запад согласился на ракетные удары»: «Да что ж мы делаем?» — Хватит быть джентльменами: Карта боевых действий на Украине, к утру 12.09.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 12 сентября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 12.
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