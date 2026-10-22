В Челябинской области задержан 45-летний бенефициар компании «Риел-Строй» Григорий Чурбаков, которого вместе с бывшим директором Александром Кириловым подозревают в хищении 25,9 млн рублей при строительстве станций очистки воды в Карабаше по госпрограмме «Чистая вода».
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