В Челябинской области задержан 45-летний бенефициар компании «Риел-Строй» Григорий Чурбаков, которого вместе с бывшим директором Александром Кириловым подозревают в хищении 25,9 млн рублей при строительстве станций очистки воды в Карабаше по госпрограмме «Чистая вода».