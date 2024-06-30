Конго предлагает сотрудничество ЛУКОЙЛу Правительство Конго предложило ЛУКОЙЛу несколько новых проектов в области разведки и добычи углеводородов, газохимии и производства минеральных удобрений.
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Конго предлагает сотрудничество ЛУКОЙЛу Правительство Конго предложило ЛУКОЙЛу несколько новых проектов в области разведки и добычи углеводородов, газохимии и производства минеральных удобрений.
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