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Утечка презентации Samsung Galaxy S24 показывает алгоритмы работы AI-камеры Серия Galax...

Утечка презентации Samsung Galaxy S24 показывает алгоритмы работы AI-камеры Серия Galax...

Утечка презентации Samsung Galaxy S24 показывает алгоритмы работы AI-камерыСерия Galaxy S24 скоро будет анонсирована, и по последним утечкам мы видим, что Samsung интегрирует искусственный интеллект, сохраняя выдающуюся производительность и оборудование.

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