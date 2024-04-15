Российские десантники уничтожили группу бойцов ВСУ на северском направлении СВО

Бронегруппа Тульских десантников уничтожила группу боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в опорном пункте на северском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) и обеспечила его захват штурмовыми группами соединения.
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