Васильев: РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог о новой системе безопасности

Неоднократные предложения РФ и Организации Договора о коллективной безопасности о начале диалога с НАТО по выстраиванию новой системы безопасности не получили поддержки в альянсе, заявил в беседе с РИА Новости российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев.
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