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RT Russia

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Путин: Россия борется за настоящее и будущее страны

Путин: Россия борется за настоящее и будущее страны

Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны, сообщил глава государства Владимир Путин. «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан.

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