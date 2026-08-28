Путин: Россия борется за настоящее и будущее страны

Россия сейчас борется за настоящее и будущее страны, сообщил глава государства Владимир Путин. «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии