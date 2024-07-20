Писториус заявил, что Бундесверу нужно больше денег из-за гипотетической угрозы от РФ

Глава военного ведомства Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что запланированное на 2025 год увеличение оборонного бюджета, с его точки зрения, недостаточно в свете якобы исходящей от России угрозы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии