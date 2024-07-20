Политика как он...
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Политика как она есть

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Писториус заявил, что Бундесверу нужно больше денег из-за гипотетической угрозы от РФ

Писториус заявил, что Бундесверу нужно больше денег из-за гипотетической угрозы от РФ

Глава военного ведомства Германии Борис Писториус в очередной раз заявил, что запланированное на 2025 год увеличение оборонного бюджета, с его точки зрения, недостаточно в свете якобы исходящей от России угрозы.

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