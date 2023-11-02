Минобороны: силы ПВО обезвредили шесть беспилотников над Черным морем и Крымом

Российские военные ночью 2 ноября засекли и обезвредили в общей сложности шесть украинских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над Черным морем и Крымом, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии