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НБА. «Бостон» разгромил «Денвер», «Голден Стэйт» играет с «Кливлендом» и другие матчи

В среду, 9 ноября, проходят восемь матчей в рамках регулярного чемпионата НБА. «Бостон» Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна крупно обыграл «Денвер» Николы Йокича.

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