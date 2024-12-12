Малый бизнес сможет не учитывать в основных средствах отечественное оборудование

Бизнес сможет не учитывать стоимость российского высокотехнологичного оборудования из списка правительства при расчете остаточной стоимости основных средств для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
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