Группировка «Восток» освободила за месяц семь населенных пунктов в зоне СВО

За месяц Вооруженные силы (ВС) РФ освободили семь населенных пунктов. Об этом 13 декабря сообщил командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев на совещании, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов в пункте управления группировки.