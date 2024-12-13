Группировка «Восток» освободила за месяц семь населенных пунктов в зоне СВО

За месяц Вооруженные силы (ВС) РФ освободили семь населенных пунктов. Об этом 13 декабря сообщил командующий группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Андрей Иванаев на совещании, которое провел министр обороны РФ Андрей Белоусов в пункте управления группировки.
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