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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торино» купил Бельгали за 7 млн евро. «Верона» также получит 10% от перепродажи защитника

« Торино » объявил о приобретении защитника Рафика Бельгали у «Вероны» на постоянной основе. По данным инсайдера Фабрицио Романо , сумма сделки составляет 7 млн евро плюс 10% от перепродажи для «Вероны».

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