Появились данные об утечке нефтепродуктов в Керченском проливе

Предположительно утечка нефтепродуктов из танкеров потерпевших крушение в Керченском проливе произошла частично Об этом сообщил вице-премьер России и глава штаба по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе Виталий Савельев.
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