Политолог Дудчак: борьба с русским языком на Украине напоминает концлагерь

Борьба с русским языком на Украине после госпереворота 2014 года напоминает концлагерь. Об этом ТАСС заявил политолог Александр Дудчак.
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