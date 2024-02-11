Экс-вратарь "Спартака" Левицкий рассказал о допинговом скандале в клубе

Бывший голкипер московского "Спартака" Максим Левицкий поделился воспоминаниями о допинговом скандале в клубе, вспомнив, как в период его выступлений новый врач команды поставил ему капельницу, сказав, что это витамины.
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