Ветеран ВОВ из Родников поделилась впечатлениями от Парада Победы в Москве

Ветеран Великой Отечественной войны из Родников приняла участие в Параде Победы на Красной площади.Зинаида Михайловна Сухарникова, участница Великой Отечественной войны из города Родники, Ивановской области, стала почетной гостьей Парада Победы в Москве.
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