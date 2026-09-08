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Зеленский: встреча Украины, РФ и США может пройти в ОАЭ, Швейцарии или Турции

Зеленский: встреча Украины, РФ и США может пройти в ОАЭ, Швейцарии или Турции

Следующая трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США может состояться в ОАЭ, Швейцарии, Турции или другой стране.

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