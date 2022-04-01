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Украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде

Украинские войска обстреляли нефтебазу в российском Белгороде

Два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте Пострадавших нет (информация о двух пострадавших не подтвердилась), горит восемь резервуаров с топливом, каждый по 2 тысячи кубометров; Вероятно эти вертушки перепутали с нашими.

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