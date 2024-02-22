Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    британки свои фантазии рассказали)) 😂Ожидание и реальн...
  • Сергей Лепехов
    Чушь, окружение влияет и ничего больше. Где бля@ство в почёте - там уже на школьном выпускном ни одного "виргина" не ...Ученые: возраст п...
  • Сергей Лепехов
    Ни грамма не удивлён, всё вполне закономерно. Культура интимных отношений в России, в отличие от Запада, убита давным...Ожидание и реальн...

Ожидание и реальность: секс после 50 лет у британок и россиянок

Ожидание и реальность: секс после 50 лет у британок и россиянок

Мы собрали истории реальных женщин о сексе после 50 лет. И мнения разделились. 3 февраля 2024 Есть ли секс после 50? Еще совсем недавно говорить о таком было не принято.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Николай Галыгин
Насмешили своими ответами,хочу не хочу,могу ,не могу,да всё гораздо проще,мы такие же обьекты живого мира как и все остальные  и сексуальным влечением управляют гормоны,да и любовь это то же гармоны только на пике,все остальное -это словесная лабуда
Ответить
3 час.
Сергей Лепехов
Ни грамма не удивлён, всё вполне закономерно. Культура интимных отношений в России, в отличие от Запада, убита давным-давно, достаточно вспомнить советский кинематограф - хоть в одном фильме половой акт показан? &quot;В СССР секса нет&quot; - в точку сказанная оговорка по Фрейду...
Ответить
3 час.
Владимир Соколов
британки свои фантазии рассказали)) 😂
Ответить
52 мин.

Картина дня

наверх