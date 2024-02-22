Мы собрали истории реальных женщин о сексе после 50 лет. И мнения разделились. 3 февраля 2024 Есть ли секс после 50? Еще совсем недавно говорить о таком было не принято.
Ожидание и реальность: секс после 50 лет у британок и россиянок
Комментарии
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Николай Галыгин
Насмешили своими ответами,хочу не хочу,могу ,не могу,да всё гораздо проще,мы такие же обьекты живого мира как и все остальные и сексуальным влечением управляют гормоны,да и любовь это то же гармоны только на пике,все остальное -это словесная лабуда
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3 час.
Сергей Лепехов
Ни грамма не удивлён, всё вполне закономерно. Культура интимных отношений в России, в отличие от Запада, убита давным-давно, достаточно вспомнить советский кинематограф - хоть в одном фильме половой акт показан? "В СССР секса нет" - в точку сказанная оговорка по Фрейду...
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3 час.
Владимир Соколов
британки свои фантазии рассказали)) 😂
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52 мин.
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