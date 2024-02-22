Ожидание и реальность: секс после 50 лет у британок и россиянок

Николай Галыгин

Насмешили своими ответами,хочу не хочу,могу ,не могу,да всё гораздо проще,мы такие же обьекты живого мира как и все остальные и сексуальным влечением управляют гормоны,да и любовь это то же гармоны только на пике,все остальное -это словесная лабуда