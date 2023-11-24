Кишечная палочка, сальмонелла и листерии: Роскачество рассказало, какие пельмени не стоит брать на ужин Анастасия АндрееваВ процессе проверки продукции Роскачество выявило наличие кишечных палочек, листерий и сальмонелл в пельменях, что вызвало серьезную тревогу среди потребителей.