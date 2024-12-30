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Царьград

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Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США

Захарова объяснила, зачем спецборт летал из России в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала причину полёта спецборта "Россия" в Штаты.Мария Захарова объяснила полёт спецборта Ил-96 в Америку: "Очередная ротация дипломатов".

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