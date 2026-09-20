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Владимирские новости

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«Единая Россия» увеличила отрыв во Владимирской области

«Единая Россия» увеличила отрыв во Владимирской области

«Единая Россия» набрала 53,32% голосов, увеличив отрыв после обработки 80% протоколов. КПРФ на втором месте с 15,38%, ЛДПР — на третьем с 10,85%.

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