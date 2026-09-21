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ФедералПресс

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Путин меняет маршрут: Россия пробивает прямой путь в Китай, чтобы вырваться из логистической ловушки

Путин меняет маршрут: Россия пробивает прямой путь в Китай, чтобы вырваться из логистической ловушки

МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Вместо маршрутов через Монголию и Казахстан Россия решила проложить железную дорогу напрямую через Алтай – 825 километров сквозь горы, вечную мерзлоту и тайгу.

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