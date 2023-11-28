Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего при ведении строительных работ

Фрунзенским межрайонным следственным отделом города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на предприятии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
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