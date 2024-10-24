Поиски Земли Санникова: чем прославился адмирал Колчак до революции

Одним из наиболее популярных советских кинофильмов является «Земля Санникова». В то же время, мало кто из поклонников фильма знает, что поиски этой удивительной Земли велись на самом деле при непосредственном участии будущего Верховного правителя России адмирала Колчака.
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