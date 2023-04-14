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Завод КамАЗ могут построить в Демократической Республике Конго. Там же могут внедрить карты «Мир»

Завод КамАЗ могут построить в Демократической Республике Конго. Там же могут внедрить карты «Мир»

Посол Демократической Республики Конго (ДРК) в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с КамАЗом увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе, столице ДРК.

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