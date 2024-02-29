Дайджест дня: мотор Bugatti V16, госпомощь АВТОВАЗу и другие события индустрии

Дайджест дня: мотор Bugatti V16, госпомощь АВТОВАЗу и другие события индустрииГиперкары Bugatti сохранят 16-цилиндровые двигатели! Правда, на смену уникальной схеме W16 придет менее сложная V16, но в современном автопроме другого такого мотора все равно нет.