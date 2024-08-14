Дальневосточный поворот: На востоке России открыто и не стесняясь объявили борьбу с мигрантами

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Какой-то Демешин -начал одним из первых говорить ... Перестаньте болтать ! вам надо делать . Вы прокурор и всё это время не дело делали , а только болтали в лучшем случае , а то и молчали , вместо того чтобы официально лишать гражданства и открывать дела по коррупционным схемам , когда вся миграционная служба набивала карманы , полиция не связывалась ни с кем из них , а только собирала дань . Власть практически молчала . Да собственно и сейчас до конца вопрос не доведён до конца и лица из чужих стран свободно гуляют по нашим улицам , живут не легально , работают не легально , да и совершают преступления . Какие ещё медресе для них . Для наших мусульман уже давно построены , а эти ни с кем даже разговаривать по-доброму не желают , а только ТРЕБУЮТ . А имеют на это право -нет . Да и о каких диаспорах речь идёт , когда это обычные ОПГ в чистом виде без прикрас . Ну и как же должно правительство к этому относиться ? Не только о сделанном надо судить , а в общем -то работа до конца не завершена ,хотя начали разумно и согласно закона РФ . А почему не спрашивают с руководства соседних стран ? .Если они не могут сами руководить страной , а использовали распад СССР только лишь для решения своих вопросов по личному обогащению и приобретению нежданно свалившегося на них статуса президенства или множественной когорты появившихся свободных мест в своих правительствах . Тогда возникает вопрос . А для чего отсоединялись ? Или всё -таки опять под руководство Р Ф ? Никогда не задумывались , что в мире Вы никому не нужны ? Вас поимеют как Украину , Армению, прибалтику и бросят .