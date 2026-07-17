БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дорогой бензин уже в июле выплеснется на полки магазинов

Дорогой бензин уже в июле выплеснется на полки магазинов

Никита Масленников: Можно ожидать затяжной рост цен по всей экономике Игорь Землянский Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Материал комментируют: Никита Масленников Лето 2026 года запомнится не только погодными аномалиями, но и резким ростом цен на автозаправках.

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Россияне. Готовьтесь. Богатые. Станут. Ещё. Богаче. А. Народ. Ещё. Беднее. Спасибо. Путину
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3 н.
Лайм Баюн
Именно раскрутка быстрой Инфляции в России ставилась Западом в задачу Украине наносящей удары по нашим НПЗ. Подобная Инфляция вызовет по мнению Запада недовольство населением властью.
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3 н.
Лайм Баюн
IP чертенок не меняй
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3 н.