Дорогой бензин уже в июле выплеснется на полки магазинов

Никита Масленников: Можно ожидать затяжной рост цен по всей экономике Игорь Землянский Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/TASS Материал комментируют: Никита Масленников Лето 2026 года запомнится не только погодными аномалиями, но и резким ростом цен на автозаправках.