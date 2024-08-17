Bild: при пожаре на колесе обозрения в Саксонии пострадали более 30 человек

Более 30 человек получили травмы в результате возгорания на колесном обозрении во время ежегодного музыкального фестиваля Хайфилд, проходившего на федеральной земле Саксония, Германия, сообщает газета Bild со ссылкой на данные соответствующих органов.
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