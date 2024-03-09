Сколько в России китайских машин

В общем объеме автопарка страны доля китайских автомобилей составляет около 3 процентов. По данным агентства «Автостат», по состоянию на начало 2024 года в нашей стране было зарегистрировано 1,45 миллиона машин из Поднебесной.
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