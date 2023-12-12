Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    После того как Зелю обнимал, как когда то Дуда, бензопила он и не ожидал, что Лула да Силва так его бортанёт! Последн...Президент Бразили...
  • Модест
    хрень какая-то мутная. А что, раньше можно было по фальшивым паспортам за границу ездить?В России утвердил...
  • Владимир
    А если свои взвинтили цены на 40-50%, это разве свои? Это чужие. И как по другому охладить их рвачество, за счет наро...Россельхознадзор ...

В Алтайский край поступило семь новых автобусов из 65

В Алтайский край поступило семь новых автобусов из 65

На эти цели власти взяли казначейский кредит в размере 800 млн рублей В Алтайский край поступили первые семь автобусов ГАЗ, которые власти региона закупили за счет специального казначейского кредита, выделенного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх