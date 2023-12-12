В Алтайский край поступило семь новых автобусов из 65

На эти цели власти взяли казначейский кредит в размере 800 млн рублей В Алтайский край поступили первые семь автобусов ГАЗ, которые власти региона закупили за счет специального казначейского кредита, выделенного по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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