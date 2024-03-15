Система ДЭГ в Москве работает штатно в режиме электронной очереди во избежание сбоев

Режим электронной очереди — стандартный алгоритм Политолог, член Общественной палаты столицы, замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александр Асафов рассказал, что на данный момент система ДЭГ работает без сбоев, а режим электронной очереди был предусмотрен разработчиками заранее.