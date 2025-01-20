Член совета при ГД Тумин: Пенсии нужно внепланово повысить на 2‑3%

Россиянам нужно внепланово повысить пенсии еще на 2-3%. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин, сообщает «Газета.
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