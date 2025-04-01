Политика как она есть

Французам следует подумать об учреждении Шестой Республики. Об этом заявил на своей странице в «ВКонтакте» председатель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя приговор лидеру фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен.