БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Германия может утилизировать вероятный "теневой" танкер РФ Eventin

Германия может утилизировать вероятный "теневой" танкер РФ Eventin

Конфискация танкера Eventin, на борту которого находится 100 тысяч тонн сырой нефти, "создает условия для утилизации судна и его груза", заявили в Минфине ФРГ.

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